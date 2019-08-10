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В Воронеже извращенец нападает на женщин в лифте

Правоохранительные органы разыскивают жителя Воронежа. По словам жителей улицы 9 Января, мужчина нападает на женщин в лифте.

Последнее нападение случилось в четверг, 8 августа, неподалеку от остановки «Общежитие». Пострадавшая рассказала, что злоумышленник подкрался к ней в подъезде и встал за спиной. Мужчина, стоявший молча, вдруг резко начал задирать женщине юбку. Жертва громко закричала, чем и отпугнула извращенца, пишет портал «МОЁ! Online».

Местные жители организовали самостоятельные поиски. Мужчину несколько раз видели в окрестностях микрорайона. Согласно описанию, речь идет о худощавом мужчине высокого роста с бородой.

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