В Волгоградской области мужчина задушил школьницу, гостившую у бабушки

Портал «V1.RU» рассказал подробности убийства 17-летней жительницы Йошкар-Олы, гостившей у своей бабушки в Руднянском районе.

Вечером 14 июля в районное отделение полиции обратилась мама пропавшего подростка. По ее словам, вместе с семьей они гостили у родственников в селе Сосновка. Вечером 13 июня девушка ушла на прогулку с парнем.

По версии следствия, после поездки на мотоцикле 22-летний знакомый задушил девушку и спрятал ее тело в местном скотомогильнике.

При этом парень уверял, что прокатился с ней на мотоцикле, но из-за поломки не смог проводить знакомую домой. Однако следователи нашли неопровержимые доказательства его причастности к преступлению.

Предварительно, убийство произошло после внезапной ссоры. Признавшись в убийстве, сельчанин показал место убийства.