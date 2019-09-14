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В Уссурийске голый мужчина избил девушку

13 сентября в городе Уссурийске Приморского края голый мужчина избил девушку. Инцидент случился вечером в подъезде дома на улице Нахимова.

Согласно предварительной информации, нападавший и потерпевшая проживали совместно. После скандала девушка собралась уходить и собрала вещи. Сожитель догнал пострадавшую около лифта. Он забрал у нее сумку и стал избивать. Очевидцы сообщили, что житель Уссурийска ударил девушку несколько раз.

Во время избиения мужчина был абсолютно нагим. Есть фотографии, которые подтверждают данное утверждение. Информация о ЧП уточняется, сообщает РЕН ТВ.

Фото: РЕН ТВ

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