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В Тюмени ревнивый муж несколько лет избивал жену

Молодую жительницу Тюмени, которая сидит в декретном отпуске, на протяжении пяти лет избивал супруг.

Выяснилось, что мужчина бил возлюбленную ногами, молотком, однажды даже сломал нос. По словам злоумышленника, он подозревал женщину в изменах. Ей удалось забрать сына и уехать в другой город. Вскоре она подала на развод и обратилась за помощью в суд, пишет портал «Провинция».

Суд признал мужчину виновным, назначив наказание в виде 4 лет условно, а также взыскав с него 300 тысяч рублей морального вреда в пользу бывшей жены.

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