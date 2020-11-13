В Турции готовят новые форматы зимнего отдыха для россиян

Как заявили в Ассоциации Туроператоров России (АТОР), в настоящий момент наблюдается естественное сокращение числа рейсов в Турцию, тем не менее это направление остается ключевым для российских туристов.

— Турция — это первое и единственное направление для россиян без квот. Учитывая, что это традиционно летнее направление, с 15 ноября местные отели предложат измененный формат с подогреваемыми бассейнами с морской водой, — заявил «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Зато эксперты туротрасли стали говорить о вероятном перераспределении рейсов в пользу ОАЭ, которые открыты для России с 11 сентября.

— Предполагаем, что по таким направлениям как Дубаи и Мальдивы произойдут корректировки в виде увеличения рейсов. Мы ждем официального решения представителей правительства, чтобы планировать полётные программы, — заявил в беседе с «Известиями» Дмитрий Горин.

Надежду на расширение полётной программы до семи рейсов в неделю выразил и генеральный директор Туроператора «SpaceTravel» Артур Мурадян.

Латинская Америка пока доступна россиянам только в лице Кубы. В посольстве РФ в Доминиканской Республики «Известиям» рассказали, что запрос о восстановлении авиасообщения находится на рассмотрении Москвы. «Аэрофлот» планирует возобновить полеты между РФ и Кипром с 22 ноября, но правилам въезда смогут соответствовать далеко не все.

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