В Турции готовят новые форматы зимнего отдыха для россиян

Как заявили в Ассоциации Туроператоров России (АТОР), в настоящий момент наблюдается естественное сокращение числа рейсов в Турцию, тем не менее это направление остается ключевым для российских туристов.
Зато эксперты туротрасли стали говорить о вероятном перераспределении рейсов в пользу ОАЭ, которые открыты для России с 11 сентября.
Надежду на расширение полётной программы до семи рейсов в неделю выразил и генеральный директор Туроператора «SpaceTravel» Артур Мурадян.
Латинская Америка пока доступна россиянам только в лице Кубы. В посольстве РФ в Доминиканской Республики «Известиям» рассказали, что запрос о восстановлении авиасообщения находится на рассмотрении Москвы. «Аэрофлот» планирует возобновить полеты между РФ и Кипром с 22 ноября, но правилам въезда смогут соответствовать далеко не все.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: С миру по иголке: куда россияне могут отправиться на Новый