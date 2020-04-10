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В пятницу, 10 апреля, в Тульской области мужчина застрелил егеря, после чего свёл счёты с жизнью. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. 

ЧП произошло около посёлка Кондратово Белевского района Тульской области. 57-летний егерь вместе с напарником патрулировал местность. Они остановили мужчину, после чего он выстрели егерю в голову. Затем, выстрелив по напарнику погибшего, злоумышленник сбежал.

Через некоторое время местонахождение подозреваемого установили правоохранители. При попытке задержания мужчина свёл счёты с жизнью. 

Уголовное дело следователи возбудили по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, в связи с осуществлением лицом служебной деятельности).

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