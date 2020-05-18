В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом

В Тульской области коронавирусом заразились 470 медиков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Всего на 18 мая COVID-19 лабораторно подтверждён у 2545 человек. В больницах 1234 человека, 20 из них – дети.
Губернатор Тульской области Алексей Дёмин поручил сотрудникам Роспотребнадзора и регионального Минздрава сделать анализ ситуации с ростом заболеваемости после майских праздников. Также он подчеркнул, что нельзя допускать очагов коронавируса в коллективах.
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