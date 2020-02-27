В Татарстане просят восстановить на работе уволенного за пьянство учителя

Ученики школы №7 поселка Азнакаево в Татарстане вместе с родителями просят восстановить на работе уволенного за пьянство учителя труда. Татарстанцы обратились к директору учебного заведения.

Информация о просьбе школьников и родителей была размещена в соцсетях. Известно, что ребята навестили учителя, который сейчас находится в больнице. Авторы обращения отметили, что «учитель оступился, такое бывает, наверное, с каждым человеком», сообщает Вечерняя Казань.

– Мы уверены, что Радика Гарипова надо понять и простить, и обращаемся к директору школы: Дайте учителю шанс на восстановление доброго имени и его рабочего призвания как Учителя», – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали о том, что учитель труда Радик Гарипов был заснят школьниками на видео, когда пришел в школу в пьяном виде. Позднее его уволили.