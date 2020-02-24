Пьяного учителя засняли на видео в Татарстане

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Пьяный учитель труда стал главным героем видеоролика, который снял один из учеников школы в населенном пункте Азнакаево (Татарстан). Видео было «залито» в соцсети.

При просмотре контента можно заметить пьяного мужчину средних лет, который является учителем труда. Преподаватель сидит на парте лицом к ученикам и покачивается. Спустя некоторое время он падает сперва на стол, а затем и вовсе оказывается на полу.

Такой инцидент вызывает у школьников смех и удивление. Они в шоке снимают на видео учителя.

Публикация ролика в Сети вызвала большой резонанс. Многие стали возмущаться поведением учителя и безразличием учеников. Другие отметили, что раньше все трудовики пили, и никто на это внимания не обращал, сообщает Вечерняя Казань.

Видео: соцсети