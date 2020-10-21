В Смоленске администрация города проверила соблюдение «антикоронавирусных» мер

— Мы проверили создание условий для обработки посетителями рук антисептиками, обеспечение измерения температуры тела, проведение влажной уборки с применением дезинфицирующих средств рабочего инвентаря и всех контактных поверхностей каждые 2 – 4 часа, запрет на допуск посетителей без средств индивидуальной защиты органов дыхания, размещение в торговых объектах печатных информационных материалов о введении режима обязательного ношения средств индивидуальной защиты, выполнение условий социального дистанцирования между гражданами не менее 1,5 метра, — рассказали в ведомстве.