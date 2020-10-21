В Смоленске администрация города проверила соблюдение «антикоронавирусных» мер

Сотрудники администраций Ленинского, Промышленного и Заднепровского районов Смоленска совместно с правоохранительными органами провели рейды по соблюдению ограничительных мер, сообщает пресс-служба городской администрации.
В ходе проверочный мероприятий работники посетили предприятия торговли и услуг.
Кроме того, правоохранительные органы проверили выполнение дезинфекции общего имущества в многоквартирных домах.
Масштабная работа по профилактике распространения COVID-19 в областном центре будет продолжаться до улучшения эпидемиологической ситуации.
В понедельник, 19 октября, в России отмечается День лицеиста. В Рязани есть три лицея – Свободный, №4 и №52. В праздничный день о своей работе РИА «7 новостей» рассказал директор Лицея №52 Елена Викторовна Гаврюнина.