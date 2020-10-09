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В сети появился официальный трейлер мультфильма «Семейка Аддамс 2»

Елена Лобанова

В четверг, 8 октября, на Youtube-канале MGM вышел официальный трейлер мультфильма «Семейка Аддамс 2». 

Это продолжение вышедшей в прошлом году картины «Семейка Аддамс». В прошлый раз создатели показали историю популярной семьи для детей, старше 12-ти лет. По сюжету, жителям города не нравится образ Аддамсов, поэтому они хотят выселить их «со своей территории». Прошлая серия закончилась тем, что все стороны осознали, что люди бывают разные. 

В новом фильме к озвучке примкнут такие актеры, как Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Ник Кролл, Снуп Догг и другие. Режиссерами картины выступили Грег Тирнан, Конрад Вернон. Они же создали и первую часть фильма. 

Премьера «Семейки Аддамс 2» назначена на 31 октября, на Хэллоуин.

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