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В Саратове задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки

Подозреваемый в убийстве 9-летней Лизы Киселёвой задержан в Саратове. Об этом сообщают местные СМИ.

Девочку, пропавшую по дороге в школу, искали два дня. В четверг, 10 октября, был задержан подозреваемый в убийстве. По данным телеграм-канала BAZA, это мужчина, ранее судимый за насильсвенные действия сексуального характера. В разговоре со следователями он рассказал, где спрятал труп. Тело девочки было обнаружено за гаражами. 

Ночью в городе местные жители попытались отбить подозреваемого у полиции. Толпа окружила автомобиль.

Видео: РЕН ТВ

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