В Саратове задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки

Подозреваемый в убийстве 9-летней Лизы Киселёвой задержан в Саратове. Об этом сообщают местные СМИ.



Девочку, пропавшую по дороге в школу, искали два дня. В четверг, 10 октября, был задержан подозреваемый в убийстве. По данным телеграм-канала BAZA, это мужчина, ранее судимый за насильсвенные действия сексуального характера. В разговоре со следователями он рассказал, где спрятал труп. Тело девочки было обнаружено за гаражами.



Ночью в городе местные жители попытались отбить подозреваемого у полиции. Толпа окружила автомобиль.



Видео: РЕН ТВ