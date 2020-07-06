В России запретили массовые мероприятия в школах до конца года

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Роспотребнадзор запретил проведение массовых мероприятий в школах, детских садах и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодёжи до конца 2020 года. Запрет связан с распространением новой коронавирусной инфекции.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

– Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций, – говорится в документе.

Запрет установлен до 1 января 2021 года.