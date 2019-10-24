В России ужесточат наказание за недолив топлива

Оборотные штрафы за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС) могут ввести в 2021 году. Правительство вернуло в Минпромторг законопроект, предлагающий кардинальные меры борьбы с обманом автовладельцев.

В настоящее время ведется разработка новой редакции Кодекса об административных нарушениях, сообщили «Известиям» в ведомстве. Министерство работает над тем, чтобы оборотные штрафы — от 500 тыс. рублей — включили сразу в новый кодекс, который должен вступить в силу 1 января 2021 года.

В Росстандарте рассчитывают, что предлагаемые законопроектом положения с большой вероятностью будут включены в новый КоАП, сказали «Известиям» в службе.

Как следует из нынешней версии законопроекта, штраф за недолив топлива составит 1% от суммы выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей. Если нарушение будет допущено повторно, то он вырастет до 3%, но не менее 2 млн рублей.

Сейчас обнаруженные на АЗС нарушения обходятся автозаправкам гораздо дешевле. Штраф для должностных лиц составляет от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических –– от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Подробнее — в материале «Известий»: Нальют штрафную: наказание за недолив топлива ужесточат в 2021 году