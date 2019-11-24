В Приамурье на видео засняли страдания коров на льду

Жители Амурской области засняли коров на льду. В прямом смысле. Видео, на котором несчастные животные пытаются перейти дорожное полотно, покрытие ледяной коркой, появилось в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети Вконтакте.

Один из водителей снял на видео, как несколько коров переходят дорогу в Приамурье. В этот момент асфальта на дороге не видно: он полностью покрыт льдом. Дело в том, что ночью с 22 на 23 ноября в Амурской области произошло резкое изменение погоды. Вечером 22 числа шел дождь. А вот на утро 23 температура резко опустилась на отметку ниже нуля градусов, что привело к образованию ледяной корки на поверхности земли.

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Именно из-за этого коровам, как и автомобилистам, передвигаться по дороге тяжело и опасно. При просмотре ролика можно заметить, как животные аккуратно пытаются пересечь трассу, однако у одного из них не получается преодолеть преграду без падений и травм.