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Новости мираПроисшествия

В Подмосковье сын обезглавил мать «по велению демонов»

Никита Брыкин

Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего жителя одного из микрорайонов городского округа Химки, который подозревается в убийстве матери, пишет «МК».

Трагедия произошла 23 сентября в частном доме. Сообщается, что 22-летний программист проживал с 46-летней матерью и 66-летним отцом. В день трагедии парень позвонил отцу и заявил, что только что убил мать.

Мужчина приехал на место происшествия и вместе с полицейскими зашел домой. На полу в одной из комнат в луже крови лежала его супруга. Рядом с телом сидел сын. Молодой человек плакал и повторял, что не хотел никого убивать, но голоса в голове заставили его совершить этот ужасный поступок. Отмечается, что женщина была обезглавлена. Смерть наступила от повреждений в виде колото-резаных ранений и удушения.

Выяснилось, что два года назад парень пережил душевную травму, от которой не мог оправиться самостоятельно. Специалисты прописали ему антидепрессанты. На фоне приема юноша стал жаловаться родителям, что порой слышит голоса. Его даже поставили на учет в диспансер.

В ближайшее время молодому человеку будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости. Расследование уголовного дела продолжается.

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