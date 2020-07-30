В Петербурге жена расчленила труп мужа-украинца

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением на знакомую, которая расчленила тело своего супруга. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Злоумышленница рассказала женщине, что ее муж умер от передозировки наркотиков. По какой-то причине она не стала сообщать о его смерти, а расчленила тело и пыталась его спрятать. Покойный оказался гражданином Украины

В квартире женщины были найдены пять пакетов, в которых находились останки мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.