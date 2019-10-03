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В Петербурге пассажир захлебнулся в упавшей в болото машине

2 октября, в вечернее время суток, в Северной столице произошло ДТП с летальным исходом. Авария произошла на Советском проспекте.

Chevrolet Aveo слетел на обочину, затем протаранил столб, перевернулся и упал в болото в кювете. В момент ЧП в салоне авто были двое 35-летних мужчин и собака. Владелец машины и пассажир получили тяжелые повреждения. Они не могли сами покинуть салон иномарки, сообщает Мегаполис.

При этом Aveo лежал в болоте на крыше. По словам очевидцев, именно это и стало причиной гибели пассажира авто. Он захлебнулся. Водителя спасли прибежавшие со стройки люди. Отметим, что в отношении автомобилиста могут завести уголовное дело.

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