В Петербурге мужчина ворвался с топором в гипермаркет

В Санкт-Петербурге мужчина ворвался в местный гипермаркет с топоров в руках и начал крушить все вокруг. Видео с места преступления попало на записи камер видеонаблюдения, сообщает Baza.

На ролике видно, как неизвестный ходит по магазину с топоров в руках, скидывает продукты с полок и пинает их ногами. Кто-то из прохожих стоит и с интересом наблюдает за происходящим, кто-то старается уйти подальше. Людей мужчина не трогал, но по словам очевидцев, кричал и просил запомнить этот день.

Спустя какое-то время молодого человека обезвредили и скрутили охранники.