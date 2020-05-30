В Омске мать морила голодом, избивала и прятала ребенка от врачей

Многодетную мать из Омска обвиняют в жестоком избиении своей трехлетней дочери. Она стала фигуранткой уголовного дела по трем статьям, пишет портал «Om1.ru». История прозвучала в эфире программы «На самом деле».
По предварительным данным, 8 мая в частном доме в поселке Дачный мать жестоко избила дочь руками. Лишь через три дня ее госпитализировали. У малышки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. На теле было множество ушибов, синяков и ссадин. Выяснилось, что женщина морила девочку голодом.
Семья, в которой пять детей, является неблагополучной. С февраля 2018 года она состоит на профилактическом учете в полиции. Детей изъяли из семьи и распределили по социальным учреждениям. Также возбуждено дело в отношении должностных лиц органов профилактики, которых подозревают в халатности.
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