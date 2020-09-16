В Омске группа подростков изнасиловала ребенка

Возбуждено уголовное дело по факту вопиющего случая, который произошел в одном из омских дворов. Об этом пишет портал «Om1.ru».

По предварительной версии, две старшеклассницы обиделись на 11-летнюю девочку за то, что она ругалась на них, используя мат. Школьницы решили отомстить. С ними был совершеннолетний парень. Сначала подростки и их друг заманили девочку в укромное место, после чего одна из девочек избила жертву.

После этого злоумышленники совершали действия сексуального характера в отношении несчастной. Суд отправил старшеклассницу под домашний арест, а парня — в СИЗО.