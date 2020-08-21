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Новости мираОбществоПроисшествия

В Нижегородской области женщина изуродовала несколько машин танцами

Иван Федоров

В Нижегородской области женщина с психическим расстройством очень долго не дает спокойно жить своим соседям. От ее танцев, ругани, выходок страдают все жители двора.

В распоряжении РЕН ТВ оказалсь кадры с места инцидента. На них можно увидеть, как разъяренная женщина кричит на соседей и называет кого-то наркоманом. Кроме того, она танцует на машинах. Да так, что у несчастных легковушек гнутся детали кузова. Например, ьбольше всего досталось седану Mazda.

Однако не это самое страшное. Гораздо страшнее родителям за своих детей, которые не смогут противостоять разгневанной женщине, если та выйдет из-под контроля. Поэтому взрослые не отпускают несовершеннолетних на улицу одних.

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На лечение отправить женщину уже пытались. Однако сделать это нереально без решения суда. Когда оно будет готово, тогда агрессивную даму смогут поместить в специальную больницу и пролечить.

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