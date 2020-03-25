В мусорном баке нашли тело младенца в Липецке

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Проводится проверка по факту обнаружения тела новорожденной девочки в мусорном баке на проспекте Мира в Липецке. Об этом пишет портал «Kursk.com».

Сообщается, что страшную находку сделали рабочие, прибывшие при выгрузке содержимого в мусорном баке. Они обратились к правоохранительным органам. По предварительной версии, девочка накануне появилась на свет и умерла от рук своей матери.

Отметим, что тело отправлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие устанавливает личность родителей погибшей.

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