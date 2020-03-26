В Москве засняли на видео нападение на Навального

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В соцсети выложили видеоролик, который содержит момент нападения на Алексея Навального. Инцидент случился в Москве 25 марта.

Несколько человек напали на оппозиционера на Арбате. Это случилось перед входом на радиостанцию «Эхо Москвы».

– Алексей, ответьте нам на вопрос, вы не боитесь ответственности за свои слова? – с такими словами обратились к Навальному нападавшие.

Потерпевший от комментариев отказался. После этого мужчины насыпали ему на одежду муку, а также облили молоком. По факту случившегося ведется проверка, сообщает РЕН ТВ.

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