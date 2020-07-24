В Москве произошел новый конфликт между армянами и азербайджанцами

В Москве произошел новый конфликт с участием армян и азербайджанцев. Уточняется, что неизвестные разгромили армянское кафе 24 июля.
ЧП произошло около станции метро «Саларьево». Очевидцы засняли происходящее на видео и опубликовали в Сети. При просмотре видео можно заметить, как толпа мужчин, вооруженных палками, бьют окна кафе.
Как сообщает телеграм-канал Baza, около 20 челвоек подъехали к заведению на автомобиле и стали бить стекла, громить здание.
По предварительной информации, в результате ЧП пострадал один человек. Его доставили в больницу.
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