В Москве появились гробы с прозрачными крышками для умерших от COVID-19. Об этом со ссылкой на директора ГБУ «Ритуал» Артёма Екимова сообщает ТАСС.

Умерших от коронавируса хоронят в закрытых гробах. Чтобы люди могли проститься со своими близкими и соблюсти традиции и делаются прозрачные крышки.

Сообщается, что специальная крышка делается из оргстекла. Она располагается под основной крышкой. При этом все соединения абсолютно герметичны.

В «Ритуале» отметили, что использование таких крышек позволяет также избежать возможных злоупотреблений при доступе родственников на церемонию прощания.

Отметим, что в Рязанской области от коронавируса умерли уже 69 человек.