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В Москве ограбили обнальщиков: видео

22 октября на территории района Братеево в Москве было совершено дерзкое преступление. Грабители напали на машину обнальщиков и забрали у потерпевших 7 миллионов рублей.

Момент ограбления засняли на видеокамеру очевидцы. При просмотре ролика можно заметить, как нападавшие в масках и с оружием, подъехав к серебряному Hyundai Solaris обнальщиков выбежали из своего Mitsubishi Lancer белого цвета и, угрожая, отобрали у пострадавших деньги, а затем скрылись.

Информация о ЧП появилась в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети ВКонтакте. Отмечается, что свидетели ограбления среди бела дня успели записать номера машины, на которой приехали злоумышленники. Теперь делом предстоит заниматься правоохранителям.

Фото и видео: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК

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