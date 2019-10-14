В Москве обокрали продавца секс-шопа

В Москве задержан подозреваемый в хищении телефона у продавца секс-шопа «Шпилли-вилли и нефритовый жезл» на площади Тверская Застава. Об этом сообщает АГН Москва.



Жертвой стал 25-летний сотрудник магазина интимных товаров. Он сообщил полицейским, что днём в секс-шоп пришли неизвестные мужчины. Они стали рассматривать товары, в какой-то момент один из вошедших попросил у продавца телефон, чтобы позвонить. О том, что его гаджет стоимостью 10 тысяч рублей украли, пострадавший понял только после того, как посетители покинули магазин.



По подозрению в совершении преступления задержан 29-летний уроженец Ингушетии. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. На мужчину завели уголовное дело о мошенничестве.

