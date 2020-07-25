В Москве на видео засняли разгром кафе «Армянский дом»

Толпа мужчин ворвалась в кафе «Армянский дом» в Москве и устроила там погром, напав при этом на работников заведения. Инцидент был заснят на видео. Кадры с места событий оказались в распоряжении РЕН ТВ.

24 июля правоохранители провели задержания по факту погрома в кафе и других столкновений представителей армянской и азербайджанской диаспор. Некоторые лица могут быть выдворены за пределы РФ.

По факту случившегося возбудили уголовные дела. Ведется расследование, сообщает РЕН ТВ.