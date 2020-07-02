В Москве из леса выбежала раненая девочка, преследуемая извращенцем

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Телеканал РЕН ТВ поделился подробностями инцидента на юго-западе Москвы с похищением ребенка.

Сообщается, что девочку встретила прохожая на улице Островитянова. Малышка возвращалась с прогулки с мамой, папой и братом. Они поехали на лифте, а ребенок захотел пойти пешком. На лестничном пролете девочку ударил по голове неизвестный мужчина.

Через несколько часов она очнулась в лесу. По предварительной версии, ребенку удалось вырваться от похитителя и самостоятельно добраться до детской площадки, где ее и нашли граждане.

Девочку госпитализировали с сотрясением мозга, черепно-мозговой травмой и множественными ссадинами. Личность похитителя устанавливается.

По одной из версий, ребенок все выдумал. По данному факту проводится проверка.