В Москве два подростка попробовали наркотики и умерли

21 апреля на лестничной площадке многоэтажки в Москве нашли трупы двух юношей. ЧП произошло на Ленинском проспекте.
После этого было установлено, что за несколько дней до трагедии 16-летний парень обнаружил на улице наркотики. Он снял свою находку на видео и разослал друзьям. Позднее он написал 17-летнему другу и рассказал о находке. Молодые люди решили вместе попробовать вещества.
Подростки пришли в подъезд к 17-летнему парню, и там испробовали найденное. После этого они на связь не выходили. Трупы парней были найдены местными жителями утром. Теперь по факту случившегося ведется расследование, сообщает Регион Онлайн.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram