В Москве два подростка попробовали наркотики и умерли

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21 апреля на лестничной площадке многоэтажки в Москве нашли трупы двух юношей. ЧП произошло на Ленинском проспекте.

После этого было установлено, что за несколько дней до трагедии 16-летний парень обнаружил на улице наркотики. Он снял свою находку на видео и разослал друзьям. Позднее он написал 17-летнему другу и рассказал о находке. Молодые люди решили вместе попробовать вещества.

Подростки пришли в подъезд к 17-летнему парню, и там испробовали найденное. После этого они на связь не выходили. Трупы парней были найдены местными жителями утром. Теперь по факту случившегося ведется расследование, сообщает Регион Онлайн.