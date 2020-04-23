Четверг, 23 апреля, 2020
2.2 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В Москве два подростка попробовали наркотики и умерли

Алексей Агеев

В Москве водителя не арестовали за удар сотрудника ДПС

Новости мира
В Москве суд не стал выносить решение об аресте мужчины, который ударил инспектора ГИБДД во время конфликта.
Узнать больше

Мужчину заживо сожгли в подъезде дома под Хабаровском

Новости мира
27-летнего мужчину сожгли заживо в подъезде дома на территории населенного пункта Хор в Хабаровском крае. 27 марта погибший поконфликтовал...
Узнать больше

Внук бросил бабушку в больнице из-за «боязни коронавируса»

Коронавирус мир
Житель Москвы отказался забирать свою 96-летнюю бабушку из больницы из-за «боязни коронавируса» и прокомментировал инцидент. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Узнать больше
-

21 апреля на лестничной площадке многоэтажки в Москве нашли трупы двух юношей. ЧП произошло на Ленинском проспекте.

После этого было установлено, что за несколько дней до трагедии 16-летний парень обнаружил на улице наркотики. Он снял свою находку на видео и разослал друзьям. Позднее он написал 17-летнему другу и рассказал о находке. Молодые люди решили вместе попробовать вещества.

Подростки пришли в подъезд к 17-летнему парню, и там испробовали найденное. После этого они на связь не выходили. Трупы парней были найдены местными жителями утром. Теперь по факту случившегося ведется расследование, сообщает Регион Онлайн.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В РГУ имени С.А. Есенина состоится цифровая ярмарка вакансий

Новости Рязани
В связи с самоизоляцией проведение карьерных мероприятий (ярмарки вакансий и дни карьеры) в традиционном формате стало невозможным. Однако практика и трудоустройство студентов...
Узнать больше

О самом главном. Обзор новостей 22 апреля

Новости Рязани
РИА "7 новостей" представляет обзор новостей за 22 апреля. https://youtu.be/1gLKpu8i5UY Ещё 76 рязанцев заразились...
Узнать больше

В рязанской больнице умер 90-летний пациент с подозрением на СОVID-19

Новости Рязани
По результатам патологоанатомического исследования, причиной смерти пенсионера стала тромбоэмболия.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

О самом главном. Обзор новостей 22 апреля

Новости Рязани
РИА "7 новостей" представляет обзор новостей за 22 апреля. https://youtu.be/1gLKpu8i5UY Ещё 76 рязанцев заразились...
Узнать больше

В рязанской больнице умер 90-летний пациент с подозрением на СОVID-19

Новости Рязани
По результатам патологоанатомического исследования, причиной смерти пенсионера стала тромбоэмболия.
Узнать больше

В Рязанской области выздоровели ещё 17 человек с COVID-19

Новости Рязани
С учётом того, что ранее из больницы в Рязани было выписано 15 пациентов с коронавирусом, общее число выздоровевших достигло 32 человек.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Александр Сапрунов. Об «Алых парусах» и не только

Акценты
Во вторник, 21 апреля, в аккаунте РИА «7 новостей» в Instagram состоялся прямой эфир с главным балетмейстером Рязанского музыкального театра Александром Сапруновым.
Узнать больше

Светлая седмица: ответы на главные вопросы

Акценты
У православных христиан началась Светлая седмица. В праздник Пасхи мы встретились в режиме онлайн с настоятелем Спасо-Преображенского Пронского Мужского монастыря отцом Лукой...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Святые

Акценты
К 925-му юбилею Рязани РИА «7 новостей» запускает специальный проект «Слава земли Рязанской». Мы расскажем о тех, кто прославил наш город своим...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+