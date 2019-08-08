В Мордовии автоледи протаранила фуру: двое пострадали

8 августа на территории республики Мордовии автоледи на легковушке не вписалась в поворот и протаранила седельный тягач КамАЗ с прицепом. ЧП случилось в Зубово-Полянском районе.

Известно, что транспортные средства не смогли разъехаться на третьем километре трассы между Потьмой и Барашево. После 5 часов утра 24-летняя автоледи, управляя автомашиной Lada Vesta SV, совершила выезд на встречку и влетела в фуру.

В итоге травмированными оказались 28-летний пассажир Лады и виновница ДТП. По факту случившегося начато расследование, сообщает Инфо-РМ.

Фото: Инфо-РМ