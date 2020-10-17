В Липецкой области с 1 ноября стоимость проезда в общественном транспорте повысится на 10%

С 1 ноября 2020 года проезд в общественном транспорте Липецка и Ельца повысится на 10%, сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики региона.

В конце сентября перевозчики Липецка и Ельца обратились в ведомство с просьбой увеличить стоимость проезд и перевозки багажа на внетригородских и межмуниципальных маршрутах.

Тогда специалисты решили найти баланс между просьбой перевозчиков и экономической ситуацией жителей региона. В результате проверки было принято решение об увеличении тарифа на 2 рубля с 1 ноября 2020 года.

— Такое решение было принято по результатам проведённого анализа экономической обоснованности представленных расчетов, что обусловлено ростом цен на коммунальные услуги, топливо, смазочные материалы, обновлением подвижного состава, а также дополнительными расходами, обусловленными изменениями в законодательстве в части обеспечения транспортной безопасности, — говорится в сообщении.