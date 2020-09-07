В Липецке мужчина убил своего знакомого, превысив пределы самообороны

1 июля 2020 года пьяный житель Липецка убил своего знакомого, пытаясь от него защититься. На мужчину завели дело за превышение пределов самообороны, сообщает пресс-служба следственного комитета города.

В начале июля пьяный 27-летний липчанин поссорился со своим 45-летним знакомым. В процессе драки первый пытался защитить себя от друга и ударил его ножом в область левого бедра. В результате была задета бедренная артерия и 45-летний мужчина очень быстро скончался на месте.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Дело уже направили в суд.