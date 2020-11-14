В Липецке 14 ноября ограничат движение трех трамвайных маршрутов из-за дорожных работ

В субботу, 14 ноября, в Липецке ограничат движение трех трамвайных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Дело в том, что в районе пересечения улиц Циолковского и Неделина будут вестись дорожные работы. Из-за этого было решено ограничить движение трамваев с 12:00 до 13:00.

В частности, маршруты №1, 1К, 2 будут ходить до 9 микрорайона, а дальше трамваи приостанавливают свое движение.

Подробную информацию об изменениях в работе городского пассажирского транспорта можно узнать по телефону центральной диспетчерской службы 31-00-82.