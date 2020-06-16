В Ленобласти ребенок нашел мертвое тело полумужчины-полуженщины

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В Кировском районе Ленобласти школьник обнаружил человеческое тело странной половой принадлежности. Об этом пишет «МК» со ссылкой на «Фонтанку».

Сообщается, что парень купался в реке. В какой-то момент он почувствовал трупный запах и увидел часть человеческого тела.

Отмечается, что 16 июня у берега реки Мга обнаружили тело без рук, головы и ног. У трупа были установлены грудные имплантаты, но сам погибший был мужчиной. Проводится проверка.