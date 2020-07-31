В квартире, где 4 дня расчленяли Энди Картрайта, был двухлетний ребенок

В квартире на Невском проспекте в Петербурге, где женщина расчленила тело популярного рэпера Энди Картрайта, находился двухлетний ребенок. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Накануне в полицию адвокат, которая рассказала о смерти хип-хоп артиста. К ней обратилась гражданская жена артиста. Она заявила, что мужчина скончался – по предварительным данным от передозировки наркотиков, а она сама расчленила его тело.

По предварительной версии, так Марина Кухал хотела спасти возлюбленного от бесславной смерти, чтобы в общественном сознании он просто «бесследно исчез».

По версии следствия, она расчленила тело мужа, используя ножовку по металлу, пластиковый таз, разделочную доску и наволочку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.