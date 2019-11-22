В Крыму женщина устроила драку после отказа в работе

В Симферополе девушка устроила драку в бургерной. Она набросилась на сотрудников заведения после того, как ей отказали в работе.

«Героиня» инцидента явилась в учреждение, чтобы найти себе место работы. Но собеседование пошло не так, как планировала девушка. Ей дали понять, что, вроеятнее всего, в бургерную ее работать не возьмут. Раздосадованная крымчанка накинулась на девушку, беседовавшую с ней, вцепилась ей в волосы, а затем ударила по лицу еще одну сотрудницу, сообщает Лайф.

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Дебоширку срочно вывели за пределы заведения. Однако момент инцидента был заснят на видео и попал в сеть, вызвав широкий резонанс. Некотоыре пользователи сети узнали «главную героиню» ролика. Они отметили, что знакомая действительно отличается диким характером.

Фото и видео: соцсети