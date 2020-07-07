В Красноярском крае задыхающихся на видео пациентов объяснили «дефектом съемки»

- Advertisement -

Минздрав начал проверку больницы в городе Уяр в Красноярском крае после появления в Сети видео, которое сняли врачи и пациенты инфекционного отделения. Об этом пишет телеканал НТВ.

Сообщается, что они со слезами на глазах рассказали о чудовищных условиях, в которых приходится лечить зараженных коронавирусной инфекцией.

«Мы сдохнем здесь. Мы не знаем, что делать, помогите нам кто-нибудь», — заявила одна из героинь ролика.

Официально никакого «коронавирусного» госпиталя в Уяре нет, а всех с подтвержденным диагнозом везут, например, в Канск. Однако эта процедура нередко затягивается.

Консультант министерства здравоохранения Красноярского края Наталья Бахарева отметила, что люди не задыхались.

«Это дефекты съемки того, кто делал это непрофессионально. Человек, который имеет одышку, проводит съемки, и это выглядит так, как будто задыхается», – рассказала она.

Автора скандального ролика и еще трех пациентов доставили в специализированный госпиталь в Канск.