В красноярском автобусе кондуктор потребовала от пассажира справку

В Красноярском крае кондуктор закатила скандал одному из пассажиров, требуя от него справку о том, что он может нарушить режим самоизоляции и передвигаться на автобусе. Конфликт был заснят на видео и оказался в распоряжении издания «Newslab».

При просмотре контента можно заметить, что серьезная женщина настойчиво убеждает пассажира в том, что он должен продемонстрировать ей справку, которая подтвердит право мужчины передвигаться по городу. Пассажир не соглашается, аргументируя свое мнение тем, что у кондуктора нет полномочий для проверки у него документов.

– Я здесь хозяйка в данный момент! – заявила женщина, отвечая на реплику собеседника том, что он находится в общественном транспорте, а не у неё дома.

В Сети люди встали на защиту пассажира, отметив, что кондуктор свои полномочия превысила. Но красноярский Минтранс выступил за кондуктора, пояснив, что «пассажир должен предъявить справку или объяснительную в кассе при покупке билета».