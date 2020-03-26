В Коми мужчина зарубил любимую топором

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56-летнего мужчину осудили за жестокое убийство. Житель Сыктывкара (Коми) зарубил топором свою любимую.

ЧП произошло 9 октября прошлого года. Преступник и его возлюбленная употребляли спиртное. В ходе застолья они поругались. Во время конфликта агрессивный мужчина нанес несколько ударов топором по голове и шее своей жертвы. Пострадавшая умерла на месте ЧП от полученных ранений.

Во время расследования подозреваемый заявил, что он не виноват в убийстве; просто нашел убитой свою любимую, вернувшись с работы. В крови измазался, когда попытался оказать помощь. Но улики продемонстрировали обратное. В итоге мужчину осудили на семь с половиной лет колонии строгого режима, сообщает Регион Онлайн.