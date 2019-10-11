В Кировске горячая вода затопила половину жилого дома

В городе Кировске Мурманской области случилось коммунальное ЧП. В жилом доме номер 9, построенном на улице Дзержинского прорвало трубы с горячей водой, которые располагаются на техническом этаже здания.

Все бы ничего, вот только технический ярус возвышается над девятым этажом. В соцсети один из жителей верхних этажей дома показал, как «уплывает» его квартира. На 9-ом ярусе водой оказался продавлен подвесной потолок, лужи образовались во всех комнатах, сверху вниз льются ручьи, испорчены дорогие предметы техники (телевизор, холодильник). Влаги набралась даже стена дома, это можно увидеть на фотографии.

По информации, размещенной в паблике «СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ | АПАТИТЫ КИРОВСК ХИБИНЫ» в сойсети «ВКонтакте», потерпевшие остались без ответа от УК и теплосети. Кроме того, молчит по данному вопросу и администрация города. Виновник не найден. По всей видимости, пострадавшим кировчанам придется добиваться справедливости через суд, сообщает Вечерний Мурманск.

Фото и видео: соцсети