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В Кирове пьяный сотрудник МЧС устроил смертельную аварию

28 сентября в Кирове случилась смертельная авария. По предварительной версии, виновником ДТП стал сотрудник МЧС.

Судя по кадрам видеоролика, снятого на дороге за несколько мгновений до страшного столкновения, 38-летний спасатель, управляя своим Chevrolet Cruze, ехал по встречке. Своим движением он заставлял следовавшие навстречу машины тормозить и сворачивать на обочину. Один из водителей – автолюбитель ехал на ВАЗ-2112 – увернуться от встречной иномарки не успел. Случилось серьезнейшее лобовое столкновение.

29-летний житель Кирово-Чепецка – владелец Лады – получил смертельные повреждения и умер. Очевидцы отметили, что от виновника аварии веяло алкоголем. Медики срочно довезли его до ближайшего медучреждения. По факту случившегося заведено уголовное дело, начато расследование. Будет проведена экспертиза, она поможет установить точно, в каком состоянии был виновник ЧП за рулем автомобиля в момент столкновения, сообщает Лайф.ру.

Фото и видео: Лайф.ру

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