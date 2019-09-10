В Кимовске пенсионер застрелил таксиста за громкую музыку

8 сентября, в городе Кимовске (Тульская область) 65-летний пенсионер застрелил 41-летнего таксиста. Причиной для убийства стал конфликт из-за музыки.

Сообщается, что около 13:00 водитель такси остановил свою машину на улице Ленина и сидел в своем авто, громко слушая музыку. Такая «акция» очень разозлила 65-летнего местного жителя. Пенсионер сделал замечание таксисту, после чего мужчины поругались. Пожилой участник конфликта ушел, однако позднее вернулся на место разборки с ружьем в руках. Не говоря ни слова 65-летний житель Кимовска произвел выстрел из оружия в голову оппонента. Ранение оказалось смертельным, потерпевший умер на месте ЧП.

Корме того, пострадала пассажирка такси. Стрелявший уже арестован. Ему предъявили обвинение в убийстве. Теперь следователи занимаются расследованием инцидента, сообщает НМ71.

Фото: НМ71