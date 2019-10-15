В Казани угонщик едва не задушил таксиста зарядным устройством

Сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Казани, который попытался задушить таксиста необычным способом. Об этом пишет Татар-информ.

Инцидент произошел в ночь на 12 октября. По предварительной версии, молодой человек вызвал такси на Тополиную улицу. По дороге он накинул на шею 20-летнего водителя провод от зарядного устройства и начал душить жертву. Потерпевший сумел вырваться, после чего пассажир скрылся.

Выяснилось, что злоумышленник пытался угнать автомобиль. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.