В Калуге подорожал шлифованный рис

Данные, полученные в результате мониторинга цен в сетевых магазинах Калуги, позволяют сделать вывод о снижении цены по ряду продуктов в районе 2 %.

В этом диапазоне подешевели вермишель, свинина и яблоки. Рекордсменом по снижению цены стала морковь. Она подешевела на 7,9 %.

Некоторые продукты, наоборот, подорожали. Подсолнечное масло и колбасы в среднем на 3 %, а шлифованный рис почти на 5 %.

Реклама

Однако статистические данные ценовой политики по ряду продуктов оптимистичны для жителей Калуги. По сравнению с другими регионами ЦФО цены на колбасу, рыбу и яблоки ниже. Что не скажешь о картофеле и луке. Цены на эти овощи в калужских магазинах выше, — пишет ГТРК «Калуга».