В Калмыкии мать убили трех маленьких детей

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Накануне в Элисте в одном из домов по улице Джиргал были обнаружены тела трех малолетних детей и их матери. Об этом говорится на сайте прокуратуры республики Калмыкия.

По предварительной версии, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, нанесенных их по неизвестной причине матерью. Женщина покончила с собой. Тела погибших обнаружил отец семейства, который вернулся домой. Дверь в квартиру была закрыта изнутри.

Следствие будет отрабатывать все версии. Организована проверка органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.