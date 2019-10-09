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В Химках замечен ВАЗ в стилистике сгущенки

В Химках очевидцы заметили и сфотографировали необычные Жигули. «Классика» окрашена в стилистике банки со сгущенным молоком.

На белом автомобиле ВАЗ в синий цвет окрашены капот и багажник, а также на левом борту заметна надпись: «Цельное сгущенное молоко с сахаром». Она красуется на голубом фоне. Внешне седан напоминает тару для сгущенки, исполненную в популярных цветах.

Информация о забавном автомобиле была размещена в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в социальной сети ВКонтакте.

Фото: очевидцы из города Химки

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