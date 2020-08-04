В Геленджике педофил десять лет мучил пасынка

Суд признал виновным 41-летнего жителя Геленджика, много лет совершавшего развратные действия в отношении малолетнего сына своей сожительницы, пишет телеканал РЕН ТВ.

Педофил начал измываться над ребенком еще в 2009 году. Мужчина мучил мальчика на протяжении десяти лет 2019 года, поскольку чувствовал себя безнаказанным.

Сообщается, что ребенок боялся рассказать кому-либо о действиях любовника матери. Злоумышленника приговорили к двадцати двум годам лишения свободы в колонии строгого режима.