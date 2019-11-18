В ДТП на Алтайском крае погибли три человека

Вечером в понедельник, 18 ноября, на 111-м километре автодороги К-17 в Ребрихинском районе произошла смертельная авария. Об этом пишет ТАСС.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Vista не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате он врезался в «Газель». От полученных травм на месте скончались владелец иномарки, женщина и несовершеннолетний.

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Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия. Уточняются обстоятельства произошедшего, проводится проверка.